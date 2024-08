Alberto Neto e Roberto Cidade tecnicamente empatados na disputa à Prefeitura de Manaus

Os candidatos Roberto Cidade (UB) e Capitão Alberto Neto (PL) estão empatados no terceiro lugar na disputa à Prefeitura de Manaus.

Empate foi revelado pela pesquisa do instituto EAS Consultoria Estatística, divulgada nesta quinta-feira (22).

No cenário espontâneo, caso as eleições fossem hoje, o candidato do União Brasil aparece junto com Alberto Neto em terceiro lugar, com 13,10% e 12,90%, respectivamente.

Já o atual prefeito David Almeida (Avante) lidera a pesquisa com 19,90%, seguido por Amom Mandel (Cidadania), que surge com 23,50%.

Marcelo Ramo e Wilker Barreto ocupam os últimos lugares na pesquisa com 1,80% e 0,30%, respectivamente.

Nesse cenário, a maioria (39,9%) declarou que ainda não sabe em quem votar ou que ainda não decidiu o voto.

Os que declararam votar em branco ou nulo somaram 8,8%. Os que escolheram outras opções de candidatos não registadas pontuam 1%

O candidato do PSTU, Gilberto Vasconcelos não foi mencionado nos resultados do cenário espontâneo.

Pesquisa do instituto EAS Consultoria Estatística – Foto: Reprodução

A pesquisa do EAS foi realizada entre os dias 14 e 19 de agosto de 2024, com uma amostra de 1.000 eleitores de Manaus.

A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Essa pesquisa está registrada sob o número AM-04413/2024 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM).

Estimulada

Em terceiro lugar, o deputado estadual Roberto Cidade aparece com 13,10% e o deputado federal Alberto Neto com 12,90%.

O atual prefeito de Manaus David Almeida segue líder com 31,10% e o segundo colocado, o deputado federal Amom Mandel tem 23,50%.

O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) acumulou 4,30%, o deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza), 1,40%; e o professor Gilberto Vasconcelos (PSTU), 0,60%.

Nesta pesquisa, os eleitores que disseram que não sabem ou que não responderam totalizaram 5,60%. Aqueles que declararam votar em branco ou que preferem anular o voto alcançaram 7,50%.

Pesquisa do instituto EAS Consultoria Estatística – Foto: Reprodução

Roberto Cidade e Alberto Neto

Na última pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisas do Norte (Ipen), na terça-feira (20), os candidatos já apareciam com uma curta distância.

Roberto Cidade foi citado por 5,1% e Alberto Neto (PL) por 3,90%, no cenário espontâneo.

No cenário estimulado, o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) apareceu em terceiro lugar, com 12,1%, seguido do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), que aparece com 10%.

Neste levantamento, os dois que ocupam o menor lugar de rejeição são Alberto Neto e Roberto Cidade, com 10,5% e 9,1%, respectivamente.

O Ipen ouviu 1.000 pessoas na capital entre os dias 12 e 16 de agosto. A margem de erro é de 3,09%, com 95% de confiabilidade.

A sondagem foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número AM-08753/2024.

Nessa quinta-feira (22), o ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou sua viagem a Manaus, marcada para o dia 30, que visava apoiar o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) em sua campanha para a prefeitura de Manaus.

O cancelamento afeta dois eventos importantes: uma carreata e um comício destinados a fortalecer a candidatura de Alberto Neto.

Rejeição

O estudo do instituto EAS Consultoria Estatística também revelou os índices de rejeição dos candidatos à Prefeitura de Manaus.

Liderando a rejeição na lista dos candidatos, 51,80% conhece e jamais votaria em Marcelo Ramos. O segundo mais rejeitado é David Almeida com 44%, seguido de Wilker Barreto com 35,8%.

Roberto Cidade tem rejeição de 33,60%, em quinto lugar, Alberto Neto com 29,60% de rejeição. Os dois que ocupam o menor lugar de rejeição são Amom Mandel e Gilberto Vasconcelos, com 26,30% e 17,10%, respectivamente.

Pesquisa do instituto EAS Consultoria Estatística – Foto: Reprodução

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱