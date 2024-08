Corpo com tornozeleira é achado em decomposição no Puraquequara

A vítima estava com as mãos e os pés amarrados e usava uma tornozeleira eletrônica.

Na quinta-feira (22), o corpo de um homem não identificado foi encontrado em avançado estado de decomposição no ramal do Bicudo, no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Moradores encontraram o corpo após perceberem um forte odor no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar a remoção do corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.

