Incêndio em vegetação quase atinge barcos em estaleiro no AM

Na tarde de quarta-feira (21), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu um incêndio em vegetação urbana às margens da orla de Manacapuru, no interior do Amazonas.

A rápida intervenção dos bombeiros, o fogo não alcançou um estaleiro e as embarcações atracadas no local. Foram utilizados 5 mil litros de água no combate.

A equipe do Posto Operacional de Manacapuru encontrou uma vasta área em chamas e utilizou a viatura Auto Bomba Tanque (ABT) e um carro picape com kit de combate a incêndio para controlar a situação.

O coronel Reinaldo Menezes, subcomandante do Corpo de Bombeiros, destacou a eficiência das equipes da região metropolitana em lidar com incêndios, mesmo fora das áreas de maior risco, como o sul do Amazonas. A resposta rápida evitou que o incêndio se agravasse.

Além disso, outro incêndio em vegetação foi registrado em uma comunidade de Manacapuru na mesma data. No total, seis focos de incêndio foram combatidos pela equipe local, sem registro de vítimas.

