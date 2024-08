Na Angola, mulheres e crianças participam de atividades promovidas por igreja de Manaus

A Universidade Católica de Angola (UCAN), em Luanda, recebeu, neste mês, o 2º Encontro da Fé Reformada, evento cristão realizado pela Igreja Presbiteriana Cidade Nova (IPCN) com apoio da Igreja Presbiteriana Vitória.

Pelo segundo ano consecutivo, uma equipe de missionários viajou de Manaus até o continente africano para compartilhar os ensinamentos das escrituras sagradas.

Preletores do evento Foto: Divulgação/IPCN

Durante os três dias de encontro, aproximadamente 300 pessoas puderam prestigiar as ministrações, que neste ano, foram baseadas no tema “A Glória da Palavra de Cristo”.

De acordo com o pastor titular da IPCN, Jaime Marcelino, que já visita a Angola há muitos anos, o momento de comunhão entre os irmãos foi bastante proveitoso.

“Não sobrou nenhuma vaga, graças a Deus. Certamente que o principal objetivo do Encontro da Fé Reformada é reunir pastores e líderes, e tendo como propósito: levar a sã doutrina para que todos abracemos a sã doutrina centrada no Senhor Jesus Cristo. Tivemos boas mensagens, boas ministrações”, disse.

Workshop para Mulheres

Elisama Brito durante o workshop com mulheres Foto: Caio Carvalho

Durante a programação, a missionária amazonense Elisama Brito também promoveu o workshop “Mulher anônima, vivendo o extraordinário de Deus” idealizado para promover o empoderamento feminino de mulheres e mães angolanas através de mensagens do evangelho.

Cerca de 150 a 200 mulheres estiveram presentes. A experiência já era esperada por Brito desde que era criança, então, chegar na Angola foi uma grande realização, ainda mais pela oportunidade de ajudar no desenvolvimento pessoal das participantes.

Elisama Brito na Comunidade KiJoão – Caxito Foto: Caio Carvalho

“Sabemos que lá existem milhões de mulheres anônimas, que sentem que não tem nome, não tem voz, mas sabemos que para Deus elas são incríveis, maravilhosas, extraordinárias. Elas são guerreiras, lindas e maravilhosas. Cada uma recebeu um espelho dizendo que elas são extraordinárias. Fiz questão de trazer esse espelho na mala para que elas possam, sim, enxergar quem elas são, e isso tem poder junto com Deus, porque sem Deus nada nós somos. E elas realmente entenderam isso. Espero que a sementinha do evangelho tenha sido plantada não só nelas, mas nas crianças que nós tivemos contato”, destacou.

Além dessa etapa da programação do evento, que também contou com a ministração de aulas bíblicas para o público infantil na Igreja Presbiteriana Vitória, a equipe se deslocou até a comunidade KiJoão — Caxito, a 75 km de Luanda, onde crianças angolanas puderam aprender sobre o evangelho de Cristo de maneira lúdica e interativa. E ao final, foram presenteadas com lanches, pirulitos, brinquedos e materiais didáticos.

“Ver as crianças perguntando ‘Professora, a senhora vai voltar domingo que vem?’ Isso tanto nos alegrou, quanto deixou o nosso coração partido, porque a gente teve que voltar. E isso nos trouxe a memória sobre o quanto pode nos dar a esperança de que podemos fazer a diferença naquele país, naquela cidade, com cada criança que brincamos, dançamos, porque nós cantamos tanto músicas do Brasil quanto delas da Angola. Procuramos participar da cultura deles quanto da nossa. Nós trouxemos o evangelho, mas também levamos a cultura”, ressaltou Brito.

Próximo evento

Elisama Brito na Comunidade KiJoão – Caxito Foto: Caio Carvalho

Após a viagem de Angola, a IPCN já se prepara para estar em Portugal entre os dias 3 e 5 de outubro deste ano, local que também receberá pela primeira vez o Encontro da Fé Reformada, cujo tema escolhido é “Cristo governa o Universo”.

Para mais informações sobre o cronograma e inscrições, basta acessar o Instagram @fereformada ou o site: https://www.fereformada.com.br/portugal.