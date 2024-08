Pinguim que virou símbolo de casamento gay morre em aquário

Sphen, que formava casal com Magic no Aquário de Sydney, faleceu aos 12 anos

Ícone do casamento homoafetivo ao lado de seu parceiro Magic, o pinguim Sphen faleceu no início deste mês em um aquário de Sydney, na Austrália. A notícia foi confirmada apenas recentemente, causando comoção entre os admiradores do casal de aves.

Sphen e Magic ganharam fama em 2018 quando iniciaram uma relação homoafetiva no aquário. O comportamento incomum chamou a atenção dos cuidadores e do público.

O casal de pinguins machos demonstrou um vínculo afetivo forte, construindo juntos um ninho e cuidando de um ovo. Esse comportamento, típico de casais heterossexuais da espécie, elevou Sphen e Magic ao status de ícones LGBTQIA+.

