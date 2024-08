Cachorro da raça Shih Tzu é furtado e vendido a R$ 200 em Manaus

O cachorro da raça Shih Tzu, chamado “Téo”, que havia sido furtado no dia 2 de agosto de uma casa localizada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, foi recuperado nesta quinta-feira (22).

Conforme o delegado Osman Nasser, titular do 13º DIP, as investigações começaram após a dona do cão informar que o animal havia sido furtado de sua residência pela própria cunhada, enquanto ela estava viajando. A vítima relatou que o cão era considerado parte da família e que seu desaparecimento causou grande sofrimento.

“Após diligências realizadas pela nossa equipe, descobrimos que a autora, de 24 anos, havia furtado o cão e vendido-o por R$ 200 a um terceiro. Este, agindo de boa-fé, acreditava que o animal estava abandonado e que poderia ser um companheiro para seu próprio Shih Tzu”, explicou o delegado.

O animal foi recuperado na manhã de hoje e prontamente devolvido à dona na sede da unidade policial.

A Polícia Civil reforça a importância de registrar qualquer tipo de crime, inclusive aqueles que envolvem animais de estimação, e lembra que furtos e vendas ilegais de animais são crimes passíveis de punição.

A ação rápida e eficaz da equipe policial garantiu que o animal fosse devolvido à sua família. A autora irá responder pelo crime de furto e ficará à disposição da Justiça.

