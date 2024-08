Convocados do ‘Mais Médicos’ têm prazo estendido para apresentação na Semsa

Os 18 bolsistas convocados devem comparecer na sede do órgão municipal, para entrega de documentos, validação e homologação da inscrição no programa

A Prefeitura de Manaus informa que o prazo para apresentação dos candidatos selecionados no 38º Ciclo do “Mais Médicos para o Brasil”, na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foi ampliado até a próxima terça-feira (27), após mudança no cronograma do Ministério da Saúde, que coordena o programa federal.

Os 18 bolsistas convocados devem comparecer na sede do órgão municipal, para entrega de documentos, validação e homologação da inscrição no programa.

O edital de convocação, atualizado com as novas datas, foi republicado integralmente no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 5.894, da quarta-feira (21). A publicação está disponível para consulta on-line no site dom.manaus.am.gov.br.

Conforme o edital, os bolsistas convocados devem primeiramente efetuar o cadastro e envio on-line dos documentos requeridos para o processo admissional, por meio do site pssemsa.manaus.am.gov.br.

Entre os documentos solicitados, listados no anexo único da publicação, inclui-se o Termo de Adesão e Compromisso, devidamente assinado, em duas vias, além de documento oficial de identidade, CPF, inscrição no PIS ou Pasep, comprovante de residência, comprovante de imunização contra a Covid-19, com ciclo vacinal completo, foto 3×4, entre outros.

Após o procedimento, os convocados devem comparecer, munidos de documento de identidade e CPF, no auditório da Semsa, na sede da secretaria, com acesso pela rua Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis, zona Sul, até a terça-feira, 27/8, das 8h às 12h, no horário de Manaus.

No local, eles serão orientados quanto aos procedimentos para admissão e verificação de requisitos.

A Semsa alerta que a entrega da documentação deve ser feita presencialmente pelo médico, não sendo admitida a entrega por meio de procurador ou representante.

Chamamento

A atual convocação do “Mais Médicos” abrange 18 profissionais, formados no Brasil ou com diploma revalidado no país, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e que concluíram com sucesso o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) do programa federal. Os novos bolsistas vão reforçar as equipes de Saúde da Família nas unidades da rede básica de Manaus.

Todos os convocados são do 38º Ciclo do “Mais Médicos”, referente ao edital nº 4, de 1º de julho de 2024, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, para provimento de médicos bolsistas para integrar equipes de Saúde da Família (eSF), de Consultório na Rua (eCR) e de Atenção Primária Prisional (eAPP).

A Semsa contabilizou, até o mês de julho, 254 bolsistas em atividade pelo “Mais Médicos”, de um total de 276 vagas ofertadas pelo programa para alocação em Manaus.

