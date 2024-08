Indústria de pequeno porte volta a demonstrar confiança após cinco meses

Empresas de médio e grande porte também registraram aumento no índice

Após cinco meses, o Indicador de Confiança do Empresário Industrial (Icei) voltou a indicar que a indústria de pequeno porte está otimista com o cenário econômico atual, de acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) publicados nesta quinta-feira (22).

Entre julho e agosto, o Icei setorial das pequenas indústrias cresceu 1,8 ponto, indo de 49,3 para 51,1 pontos. Para ser considerado confiante, o indicador deve estar acima da marca de 50 pontos.

Empresas de médio e grande porte também registraram aumento no índice. Nas médias indústrias, o Icei subiu 1,3 ponto e, agora, registra 51,9 pontos. Já as de grandes indústrias, o indicador cresceu 1,5 ponto, passando para 53,1 pontos.

Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, afirma que a retomada da confiança pelas pequenas indústrias reflete indicadores positivos das empresas de maior porte.

“Em um momento de dificuldades econômicas, as empresas grandes sentem os efeitos primeiro e isso se estende à cadeia de fornecedores. O mesmo efeito é observado na recuperação da atividade”, afirma Azevedo.

Desde abril deste ano, empresários de todos os portes não se diziam confiantes.

A pesquisa também mostrou que empresários das cinco regiões do país demonstram confiança. Depois de quatro meses, a indústria do Sul voltou a ver o cenário mais otimista. Segundo o levantamento, o indicador subiu 2,2 pontos, na região, passando de 47,9 pontos para 50,1 pontos.

Desde maio, os empresários industriais do Sul não se sentiam confiantes, devido aos efeitos econômicos das chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul.

Em agosto, a confiança também cresceu positivamente nas indústrias do Centro-Oeste (1,8 ponto) Sudeste (1,6 ponto), Norte (0,7 ponto) e Nordeste (0,4 ponto).