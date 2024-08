Homem é preso após dar medicamento abortivo para adolescente no interior do AM

Prisão ocorreu no porto do município

Francisco Rayner Barros Batista, de 34 anos, que estava foragido da Justiça por envolvimento em um crime de aborto, foi preso na tarde desta quinta-feira (22), no Porto de Coari, interior do Amazonas.

Conforme o delegado José Barradas, titular da DIP de Coari, Francisco Rayner era amigo do padre Paulo Araújo da Silva, 31, que foi preso no domingo (18). O padre estava sendo investigado pelos crimes de filmar e produzir cenas de sexo explícito com adolescente, exploração sexual, aborto e ameaça.

A adolescente era abusada sexualmente pelo padre desde os 14 anos e foi vítima de vários crimes. Em decorrência do estupro sofrido, ela chegou a engravidar do autor.

“Francisco Rayner foi o responsável por fornecer à adolescente um medicamento chamado Misoprostol, que ela ingeriu e resultou no aborto. O feto foi expelido no quintal da casa de Francisco Rayner e enterrado no local. Isso foi confirmado tanto por fotos quanto pelo depoimento da vítima”, explicou Barradas.

Francisco Rayner estava foragido desde a deflagração da operação no domingo e teve o mandado de prisão preventiva cumprido hoje. Ele responderá pelo crime de aborto e ficará à disposição do Poder Judiciário.

