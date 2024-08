Seleção Brasileira é convocada para jogos contra Equador e Paraguai com novidades

Amarelinha enfrenta os equatorianos no dia 6 de setembro, em Curitiba, e os paraguaios no dia 10, em Assunção

O treinador Dorival Junior anunciou, nesta sexta-feira (23), a lista de convocados da Seleção Brasileira para as rodadas 7 e 8 das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará o Equador no dia 6 de setembro, no Couto Pereira, em Curitiba, e o Paraguai, no dia 10, no Defensores del Chaco, em Assunção. Dois jogadores foram convocados pela primeira vez e são as novidades da relação de atletas.

Luiz Henrique, do Botafogo, e Estevão, do Palmeiras, foram chamados pela primeira vez para a Seleção Principal. Gerson e Pedro, do Flamengo, voltam ao time nacional, agora com Dorival Júnior. Neymar, que ainda se recupera da lesão no joelho, segue fora e aguarda data para retorno pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O confronto diante dos equatorianos marcará o retorno da Amarelinha à Curitiba após 21 anos. A última partida na capital paranaense foi disputada em novembro de 2003, quando o time comandado pelo treinador do Tetra, Carlos Alberto Parreira, empatou com o Uruguai em 3 a 3, no Pinheirão, pelas Eliminatórias para o Mundial de 2006. Os treinamentos em Curitiba serão feitos no CT do Caju, do Athletico Paranaense.

A Amarelinha ocupa a sexta colocação da tabela, com sete pontos. Os compromissos contra Equador e Paraguai serão os primeiros de Dorival pelas Eliminatórias desde que assumiu a Seleção em janeiro deste ano. De lá para cá, esteve à frente da equipe nos amistosos com Inglaterra e Espanha, em março, e durante a Copa América, nos meses de junho e julho.

