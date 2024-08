Veja quais são os jogos mais populares de cassino online

Segmento, atualmente, já movimenta dezenas de bilhões de reais - com previsão de ainda mais crescimento nos próximos anos

Nunca foi tão fácil desfrutar do universo dos cassinos. Afinal, com a popularização dos jogos de azar online, agora é possível ter acesso a diversas plataformas de iGaming com apenas alguns toques na tela do seu celular.

Justamente por isso, milhões de brasileiros passaram a jogar nos cassinos online, e o segmento, atualmente, já movimenta dezenas de bilhões de reais – com previsão de ainda mais crescimento nos próximos anos.

Os cassinos online oferecem diversas opções de jogos para os mais variados públicos. Eles vão desde aqueles mais elaborados, que envolvem estratégias, como o poker, até os clássicos slots, de curta duração e simples de jogar.

Jogos mais populares de cassino online

E os slots (ou caça-níqueis) são justamente a modalidade de jogo mais popular nos cassinos online. O levantamento mensal de junho da KTO revela que o segmento lidera com folga o ranking, com 91,3% de rodadas.

O motivo do sucesso é o fato de que os slots são práticos de jogar pelo celular e, além disso, não envolvem nenhum tipo de habilidade prévia. Ou seja, é uma modalidade puramente de entretenimento e as rodadas têm uma curta duração.

Na sequência aparecem os crash games (6,92%), modalidade que está em alta, roleta (0,74%), vídeo bingo (0,44%), game shows (0,39%), dados (0,11%), blackjack (0,06%), bacará (0,03%) e pôquer (0,01%).

Cassino ao vivo

No universo dos cassinos online, a modalidade de jogos ao vivo vem se tornando cada vez mais popular. Isso porque ela oferece ao usuário sensação de estar em um ambiente presencial, aumentando seu nível de imersão.

E quando se trata dos jogos ao vivo, a roleta é a modalidade com maior nível de popularidade (43,43%), seguida dos game shows (23,24%), dados (10,63%), bingo (10,60%), blackjack (8,01%) e bacará (3,12%).

Com o avanço tecnológico e elementos como a Realidade Aumentada (RA) entrando em ação, os jogos ao vivo estão atraindo cada vez mais usuários, uma vez que o nível de realismo vem crescendo bastante.

Dessa forma, é como se o cassino fosse transportado para a casa do jogador, permitindo que ele desfrute da sensação de estar em um ambiente presencial sem ter de sair de sua zona de conforto.

Os cinco jogos mais populares

Levando em conta todo o universo dos cassinos online, o top 5 dos jogos mais populares de junho, conforme levantamento da KTO, confirma o domínio dos slots.

1) Fortune Tiger (57,09% de popularidade)

2) Fortune Rabbit (41,82%)

3) Fortune Ox (31,65%)

4) Fortune Dragon (29,51%)

5) Aviator (18,56%)

Como se vê, os quatro primeiros jogos pertencem à categoria dos slots, enquanto o Aviator, que está inserido no universo dos crash games, completa o ranking dos mais populares de junho.

Sucesso dos cassinos online

A ascensão dos cassinos online no Brasil é um fenômeno muito interessante de ser analisado. O sucesso quase instantâneo do segmento mostra que havia uma enorme demanda reprimida por este tipo de entretenimento no Brasil.

Aliás, em razão do boom dos cassinos online, o Congresso Nacional decidiu tratar da volta dos cassinos físicos ao país. Um projeto sobre o tema já foi aprovado na Câmara e na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Se também for aprovado pelo plenário, irá para a sanção presidencial.

Tudo isso mostra que os cassinos online têm um futuro de muito sucesso no Brasil. Além de os jogos serem bastante atrativos, o avanço tecnológico vem deixando o segmento cada vez mais interessante.

A previsão para os próximos anos, portanto, é de aumento no faturamento do segmento, que, em poucos anos, já se tornou bastante relevante para a economia do país.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱