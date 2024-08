Quadra revitalizada do Monte Sião será núcleo do Pelci no bairro Jorge Teixeira

A nova quadra do Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, funcionará como mais um núcleo do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), promovendo a prática esportiva para crianças e adolescentes. As inscrições podem ser feitas no local, a partir da próxima segunda-feira (26).

O espaço recebeu serviços de revitalização e ampliação da estrutura e foi entregue na sexta-feira (23). A partir dos investimentos no local, a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) abrirá 150 novas vagas para o programa Pelci na comunidade. O programa com 65 núcleos espalhados pela capital e oferecerá no espaço modalidades como vôlei de quadra, basquete, futsal, judô e wrestling.

“Aqui, no Monte Sião, vamos disponibilizar mais de 150 vagas, não só para futsal, vôlei e basquete, mas também para lutas e futebol, uma novidade dentro do programa. Isso é importante porque investir no esporte é investir na saúde e contribui para a segurança pública através da prevenção”, destacou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

O programa é voltado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Os pais e responsáveis pelos jovens interessados nas vagas devem atender a requisitos e comparecer ao ponto de matrícula com a documentação necessária. São necessários RG e CPF da criança e do responsável, além do boletim escolar e uma foto 3×4 do atleta. As inscrições podem ser feitas no local, a partir da próxima segunda-feira (26).

“É uma entrega que definitivamente transforma a vida das pessoas e se torna uma referência para a comunidade. É um espaço para a prática esportiva, para as crianças, adultos, dos encontros sociais. É um espaço não só para prática esportiva, mas um espaço para as ações sociais e formação de cidadãos, porque no momento em que a criança está aqui, ela está guardada e menos suscetível a violência urbana”, afirmou o governador Wilson Lima.

