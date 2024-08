Padrasto estupra e engravida enteada pela segunda vez no interior do AM

Um homem de 31 anos foi preso nesta sexta-feira (23), por estupro de vulnerável contra sua enteada, uma adolescente de 16 anos, em Itapiranga, interior do Amazonas. Os abusos começaram quando ela tinha 8 anos.

Conforme o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, as investigações iniciaram há cerca de 10 dias a partir da denúncia da mãe da vítima para o Conselho Tutelar, sobre a sua filha estar grávida do autor. De imediato, os servidores do órgão acionaram a Polícia Civil e a vítima foi encaminhada à unidade hospitalar do município para os devidos cuidados.

“Durante as investigações, constatamos que os abusos iniciaram quando a vítima tinha 8 anos. Ele sempre agia em ocasiões em que ficava a sós com ela e a ameaçava para que não contasse a ninguém. Em decorrência dos abusos, a vítima engravidou pela primeira vez aos 13 anos, e, agora, aos 16 anos, engravidou novamente do indivíduo”, falou o delegado.

Segundo o delegado, na época da primeira vez, tentando despistar sobre a autoria, o homem tentou convencer a mãe da vítima que a expulsasse de casa porque ela teria engravidado de algum namorado.

“Depois ele admitiu para a mãe da adolescente que seria pai da primeira criança. Com o avançar das investigações, foi possível obter informações, inclusive um áudio, onde o suspeito admite ser o pai do segundo filho esperado pela vítima. Durante as diligências, o celular do homem também foi apreendido para realização de perícia para constatar a veracidade do referido audio em que ele admitiria parte de suas ações ilícitas”, mencionou o delegado.

O delegado salientou que a adolescente está recebendo atendimento psicológico por parte do Conselho Regional de Serviço (CRES) do município, que está dando todo suporte necessário a ela.

“A Polícia Civil, destaca que, por tudo que foi levantado, espera que a prisão seja mantida tanto pela gravidade do fato, quanto pelo efeito pedagógico, para que outros autores de crimes parecidos saibam as consequências que podem ocorrer em decorrência da prática desses crimes”, ressaltou o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

