‘Xandinho’ é preso com drogas, arma de fogo e dinheiro do tráfico em Humaitá, no AM

Carlos Alexandre Gonzaga Mendonça, de 24 anos, conhecido como “Xandinho”, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (23), com maconha, pedras de crack, cocaína, além de uma arma de fogo, aparelhos celulares e dinheiro proveniente do tráfico de drogas, no bairro Nova Humaitá, em Humaitá, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Torquato Mozer, da DIP de Humaitá, a prisão de “Xandinho” ocorreu em decorrência de denúncias anônimas, feitas no início da tarde de hoje, informando que ele estava comercializando entorpecentes na localidade. De imediato, a equipe da delegacia se deslocou ao endereço e confirmou o crime.

“Quando localizamos ‘Xandinho’, realizamos a abordagem e encontramos com ele substâncias entorpecentes, balanças de precisão, uma arma de fogo, além de aparelhos celulares e cédulas de dinheiro em espécie, o que caracteriza claramente o crime de tráfico de drogas”, detalhou Torquato Mozer.

Segundo a autoridade policial, diante de todas as provas, o infrator foi conduzido à unidade policial. Na delegacia, foi constatado no sistema que ele já tinha outras duas passagens pelo crime de tráfico de drogas, também em Humaitá.

Carlos Alexandre Gonzaga Mendonça foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

