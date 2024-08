Mulher é esfaqueada até a morte após discussão envolvendo ‘Jogo do Tigrinho’

Uma mulher identificada como Maria Eduarda Souza, de 34 anos, foi esfaqueada nas costas após um desentendimento relacionado ao Jogo do Tigrinho, na madrugada de sexta-feira (23), no bairro Jardim Panamá, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Segundo as autoridades, a vítima foi atacada por um suspeito dentro de uma residência.

De acordo com a Polícia Militar do estado, em entrevista ao G1, Maria Eduarda estava em uma residência com outros dois rapazes quando o suspeito chegou e começou a brigar com ela devido a uma aposta on-line.

Durante a briga, Douglas esfaqueou Maria Eduarda nas costas, e ela não resistiu, morrendo no local.

O suspeito, Douglas Mikael Teles de Souza Gabilani, fugiu depois do crime e continua foragido. Não há detalhes sobre a discussão. O caso foi registrado como homicídio.

O Jogo do Tigrinho é um cassino on-line que se tornou popular no Brasil em 2023, ao prometer ganhos significativos em dinheiro. A ideia da plataforma é fazer com que o jogador consiga fazer a combinação de três figuras iguais na diagonal para ganhar um prêmio. Cada figura tem um valor.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱