PM apreende 400 cestas básicas suspeitas de uso eleitoral, em Parintins

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), afirmou, por meio de nota divulgada na tarde desta sexta-feira (23), que apreendeu 400 cestas básicas que estavam no barco Veigão V, após denúncia de populares.

Durante abordagem padrão, os policiais constataram que a mercadoria estava sendo transportada por funcionários da prefeitura do município e que o material não possuía nota fiscal, ou qualquer documentação que comprovassem a origem, procedência e destinação das cestas.

Uma vez que a falta de documentação caracteriza-se crime contra a ordem tributária, os policiais militares apreenderam a mercadoria e conduziram os responsáveis até a Delegacia Interativa de Polícia Civil (DIP) de Parintins para que prestassem esclarecimentos, onde foi instaurado Inquérito Policial para investigar possível crime de eleitoral. O inquérito será remetido à Justiça Eleitoral, que vai acompanhar o caso.

A mercadoria continua apreendida na embarcação e a Polícia Militar está fazendo a escolta das cestas, até que se sejam apresentadas todas as documentações que comprovem o responsável pelo fornecimento e qual o destino da mercadoria.

Fins políticos

As cestas básicas estavam destinadas a uma ação social promovida pela deputada estadual Mayra Dias e pelo prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia. A carga, que deveria ser distribuída para comunidades locais, foi retida por estar sem nota fiscal e sem documentos que comprovassem sua origem e destino.

A apreensão levantou suspeitas de que as cestas poderiam ser usadas na campanha eleitoral do candidato a prefeito Mateus Assayag (PSD), apoiado por Frank Bi Garcia e Mayra Dias.

Os funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habilitação (Semasth) informaram que as cestas faziam parte de uma ação social para ajudar as comunidades durante o período de estiagem. No entanto, a falta de documentação gerou desconfiança entre as autoridades.

Após a apreensão, Mayra Dias criticou a operação, alegando que a ação da Polícia Militar foi realizada sem ordem judicial e que os funcionários da Semasth foram constrangidos. Ela declarou: “A apreensão do barco e das cestas básicas ocorreu sem qualquer ordem judicial, e os funcionários foram ilegalmente constrangidos.”

O prefeito Frank Bi Garcia também expressou seu descontentamento nas redes sociais, chamando a operação de perseguição política. Até o momento, o candidato a prefeito Mateus Assayag não comentou o ocorrido.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱