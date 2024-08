Secretaria de Educação convoca professores aprovados no PSS

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar convoca mais 166 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária nas modalidades do Ensino Regular, Educação Especial, Mediado por Tecnologia e Sistema Prisional para atuação na capital. A lista completa de convocados está disponível em https://www.seduc.am.gov.br/processo-seletivo-simplificado-pss-2024/.

O atendimento acontecerá em dois momentos, tanto on-line, quanto presencial. Para o atendimento on-line, o envio de documentação para análise deve ser feito via “Sistema Admissional da Seduc”, no site https://admissao.seduc.am.gov.br/, a partir das 8h, do dia 26 de agosto, até as 16h, do dia 27 de agosto.

E o atendimento presencial será no dia 28 de agosto, às 8h e às 13h, seguindo o cronograma de atendimento informado na convocação, horário, local, com entrega de documentos e lotação. Os procedimentos constam na minuta de convocação.

“Essa é a segunda convocação do edital. Nós iremos atender on-line, como da última vez pelo sistema admissional e receberemos a documentação durante dois dias. A apresentação de toda a documentação e todas as informações necessárias estão na convocação”, explicou Sônia de Oliveira, da Gerência de Admissão e Atenção ao Servidor (Gaas), da Secretaria de Educação e Desporto Escolar.

Mais de 55 mil candidatos se inscreveram nos dois editais (n° 1 e n° 2), destinados para o Ensino Regular, Especial, Mediado por Tecnologia e Sistema Prisional; e Ensino Indígena, respectivamente. Com mais de 3,6 mil oportunidades e carga horária de até 40 horas, as vagas foram disponibilizadas para atuação nas escolas tanto da capital, quanto do interior.

A sede da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar está localizada na avenida Waldomiro Lustosa, 250 – Japiim 2. O atendimento de lotação seguirá a ordem de classificação quando houver mais de um candidato para o cargo, seguindo o horário e data estabelecidos no cronograma. O não comparecimento excluirá o candidato do certame, ocasionando a perda do direito à vaga, conforme o Edital de nº 01-PSS/SEDUC/2023/2024.