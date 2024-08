Piloto da TAM sai de Manaus faz manobra para desviar de OVNI

Aeronave da TAM fazia o trajeto entre Manaus (AM) e Belém (PA)

Um piloto da antiga TAM Linhas Aéreas (atual Latam), que não teve o nome divulgado, relatou ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo que durante um voo, no dia 1º de outubro de 2007, precisou fazer uma “manobra evasiva” após o avião se aproximar de um objeto voador não identificado (OVNI), que ele acreditava ser uma “estação espacial”.

A informação foi disponibilizado pelo Arquivo Nacional, que tem um acervo de mais de 700 relatos, questionários sobre ocorrências, correspondências, fotografias, desenhos, áudios e recortes de jornais e revistas sobre objetos que foram vistos nos céus brasileiros ao longo dos anos.

A aeronave da TAM fazia o trajeto entre Manaus, no Amazonas, e Belém, no Pará. O objeto luminoso teria sido visto por volta de 6h43, quando o avião sobrevoava a cidade paraense de Santarém.

“O piloto do voo TAM 8077, SBEG/SBBE FL390, sobrevoando o setor entre o VOR STM e a posição AMVER, fez manobra evasiva à direita até a proa 140 para evitar tráfego, alegando avistar tráfego posição 12 horas, emitindo forte luz. Também informou que o objeto era acusado no TC AS. O piloto informou ainda que a referida luz acompanhou o voo até próximo de SBBE e que achava ser uma estação espacial”, diz o documento.

O Arquivo Nacional destaca que os OVNIs não significam necessariamente a existência de discos voadores ou extraterrestres, pois esta denominação serve para designar qualquer objeto voador que não teve a origem identificada de maneira imediata. Ou seja, podem ser satélites, drones, balões, fenômenos naturais, entre outros.

*Com informações do Diário do Nordeste

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱