MPAM divulga resultado do processo seletivo para Formação de Cadastro de Estagiários

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), divulgou as listas preliminares dos estudantes de níveis médio e superior aprovados no 3° Processo Seletivo para Formação de Cadastro de Estagiários (exceto Direito) para a capital e o interior.

O processo abrangeu diversas áreas do conhecimento, com vagas para a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) e candidatos autodeclarados negros e pardos.

Como a lista é preliminar, com a classificação por cursos e cidades, os estudantes que discordarem do resultado poderão apresentar recursos junto ao Ceaf, na Plataforma EAD, conforme previsto no edital, na área de acompanhamento de cadastro, no campo “Recursos”. O prazo para a interposição de recursos será de 48 horas após a divulgação da lista preliminar, estendendo-se até o domingo (25).

Após o período de recursos, os candidatos aprovados serão convocados conforme a disponibilidade de vagas tanto na capital quanto nas promotorias do interior.

Ao serem chamados, os estudantes selecionados terão uma jornada de 20 horas semanais e receberão uma bolsa-auxílio de R$ 1.173,56, além de um auxílio-transporte de R$ 198 e seguro contra acidentes pessoais.

O 3° processo seletivo ofereceu oportunidades em áreas como administração, arquitetura, ciências contábeis, ciências da computação, engenharias civil, florestal e ambiental, letras (língua portuguesa) e pedagogia.

A lista preliminar completa dos aprovados está dividida em duas partes: uma contendo os candidatos de nível médio e outra com os candidatos de nível superior. Dentro de cada lista, há sublistas com os resultados separados por cidades.

A abertura do processo seletivo para o interior não só amplia a presença do Ministério Público do Amazonas nas diversas regiões do Estado, como também, oferece aos promotores a possibilidade de contar com o apoio desses novos estagiários em suas atividades ministeriais, fortalecendo a atuação do órgão em locais que necessitam de maior suporte, além de proporcionar oportunidades profissionais aos estudantes.

A convocação dos candidatos aprovados, após a fase recursal, será realizada pela Divisão de Recursos Humanos do MPAM. Caso o contato via e-mail não seja possível, o MPAM poderá utilizar outros meios de comunicação, como telefone ou aplicativos de mensagens.

*Com informações da assessoria

