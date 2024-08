Homem é preso por armazenar e compartilhar vídeos abuso sexual infantojuvenil em Manaus

Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado

A Polícia Federal deflagrou a Operação Forbidden Download com a finalidade de combater crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados pela internet, em Manaus.

Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Durante a busca, os policiais apreenderam equipamentos de informática, celulares e mídias de armazenamento proibido. Em análise preliminar no local, foram encontradas imagens e vídeos contendo as cenas de abuso sexual infantojuvenil que eram compartilhados na internet.

A investigação iniciou a partir de rondas virtuais, realizadas por policiais federais, que empregam técnicas de averiguação cibernética voltada para a análise de materiais e identificação de criminosos. Desta forma, a PF conseguiu identificar o suspeito e o local onde o crime era praticado. A ação ocorreu na última quinta (22).

Decretada a prisão em flagrante do investigado, ele poderá responder pelos crimes de armazenamento e distribuição de material contendo abuso sexual infantojuvenil, posse de arma de fogo e drogas ilícitas.

