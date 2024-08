Ex-BBB é internado às pressas com sangramento no fígado e no rim

O ex-BBB Rodrigão, de 36 anos, foi internado às pressas em um hospital dos Estados Unidos, na sexta-feira (23), após sofrer um sangramento no fígado e no rim.

As informações foram compartilhadas nas redes sociais pela esposa dele, Adriana Sant’Anna, que estava voltando do Brasil.

O casal, que se conheceu no Big Brother Brasil 11, mora no exterior com os filhos Rodrigo, de 5 anos, e Linda, de 3 anos.

“Estava no aeroporto, embarcando de volta para casa, quando Rodrigo ligou dizendo que não estava aguentando de dor”, escreveu Adriana, que ficou sem notícias do marido durante as 6 horas e 30 minutos de voo.

Na conexão que faria antes de chegar ao destino final, Orlando, foi informada pelos médicos de que Rodrigão seria transferido de hospital para ser operado. “Naquele momento, meu mundo caiu”, escreveu a ex-BBB.

Nervosa, ela embarcou no segundo avião e se deu conta de que havia esquecido a bolsa com os documentos pessoais na primeira aeronave.

“Sentei no chão e comecei a chorar. ‘Jesus, me ajuda! Eu não posso perder esse voo. Eu preciso achar minha bolsa'”, escreveu no Instagram.

Em seguida, relata Adriana, os funcionários do aeroporto a chamaram pelo autofalante para dizer que haviam encontrado seus pertences.

Nesse meio-tempo, pessoas próximas a Rodrigão contaram que ele já estava na ambulância, sendo levado a outro hospital, e sem dor depois de receber doses de morfina.

“Já estou mais calma, em paz e com certeza absoluta que ele sairá um novo homem deste hospital. Tudo que acontece tem um propósito único e exclusivo para cada um de nós. Peço apenas que orem pela vida do meu amor”.

Nos últimos stories postados por Adriana no Instagram, na madrugada deste sábado (24), ela pediu mais orações e contou que Rodrigão estava dormindo no hospital, no aguardo do resultado dos exames.

“Ele acabou de fazer uma tomografia, porque agora que estancou o sangramento, mas a gente só vai ter o possível resultado amanhã, e ele teve Covid tem uma semana e meia, a gente não sabe se tem relação, não é uma coisa normal, não tem um diagnóstico nesse momento”, explicou.

O g1 entrou em contato com a ex-BBB para saber o estado de saúde atual do paciente, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.

*Com informações do g1

