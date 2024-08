Davi Brito, campeão do BBB24, celebra seus 22 anos

Davi Brito, o campeão do BBB 24, completa 22 anos neste sábado (24). Em suas redes sociais, além de compartilhar um texto de aniversário, ele mostrou que já deu início as comemorações.

“Agradeço a Deus por mais um ano de vida. Por todo o amadurecimento, o crescimento, a luta, a resiliência, as experiências, as conquistas e as bênçãos colocadas na minha vida. Senhor, tenho apenas a Ti para agradecer”, mencionou em sua legenda.

“Agradeço pela minha família amada, pelos amigos verdadeiros e pelo sucesso alcançado. Que neste próximo ano eu possa espalhar ainda mais as palavras de amor e sabedoria”, acrescentou.

Na sequência, além de compartilhar mensagens de felicitações de seus amigos, o ex-BBB compartilhou um vídeo com o bolo escolhido para a chegada dos seus 22 anos.

Com um troféu no topo e uma foto do ex-motorista de aplicativo, o bolo ainda consta a seguinte frase: “Sempre lute com garra e determinação pelos seus ideais. O verdadeiro campeão é aquele que acredita na vitória!”. No Instagram, ele também postou um vídeo dançando ao lado de seus amigos, em um barco.

Recentemente, Davi Brito anunciou que desistiu de ser médico, mesmo com uma bolsa de estudos que conquistou graças à Wanessa Camargo. Na última semana, o ex-brother também utilizou as redes sociais para mostrar a compra de um carro conversível luxuoso da marca Porsche.

*Com informações da CNN Brasil

