Golpe usa nome dos Correios para roubar dados e dinheiro

Uma nova fraude virtual tem atingido consumidores que realizam compras on-line, utilizando de forma indevida o nome e a imagem dos Correios.

O golpe consiste em enganar os usuários para que efetuem pagamentos ou forneçam informações pessoais, acreditando estar resolvendo pendências relacionadas a suas encomendas.

Foto: Reprodução

O modus operandi dos criminosos começa com o envio de mensagens por e-mail ou SMS, informando que um suposto pedido está “bloqueado” ou que “precisa passar por um processo alfandegário”.

As mensagens são cuidadosamente elaboradas para parecerem legítimas e vem acompanhadas de um link que direciona o usuário a um site falso, idêntico ao dos Correios, informando até mesmo o nome completo e CPF da pessoa que está acessando.

Uma vez no site, o usuário é induzido a realizar o pagamento da taxa que, na realidade, não existe. As opções de transação são diversas: Pix, boleto, cartão de crédito e débito.

A fraude não apenas resulta em prejuízo financeiro imediato, mas também é uma tática de phishing, onde os criminosos conseguem coletar informações pessoais e confidenciais das vítimas. Isso pode levar ao roubo de identidade e a outros problemas de segurança a longo prazo.

“Link me levou para site com nome dos Correios”

O empresário Ricardo Castilho, de 49 anos, foi uma das vítimas do golpe. Em entrevista, ele contou que recebeu uma enxurrada de mensagens supostamente enviadas pelos Correios.

“Eu não costumo fazer compras internacionais, mas sei que minha mulher e filhos fazem. Recebi a mensagem e cliquei no link, que levava a um site com o nome dos Correios. Lá, pedia o pagamento de uma taxa para liberar uma encomenda. Imaginei que fosse de alguém da minha família e paguei a taxa com o cartão de crédito”, relata o empresário.

Menos de uma hora após ter pagado a “taxa”, os criminosos usaram os dados do cartão de Ricardo para realizar uma compra de mais de R$ 2 mil.

“Recebi a mensagem do aplicativo do banco dizendo que uma compra no valor de pouco mais de R$ 2 mil tinha sido aprovada, se eu não me engano em uma loja do interior de São Paulo. Falei com meus filhos e eles, que são mais antenados nesses assuntos, disseram que era um novo golpe. Agora estou tentando resolver com o banco, mas ainda não tive nenhum indício que receberei o dinheiro de volta”, conta Ricardo.

Como se proteger

Fabio Brodbeck, especialista em cibersegurança, explica como identificar esses golpes e proteger seus dados.

“É fundamental verificar a origem da mensagem, mesmo que ela pareça legítima”, alerta Brodbeck. Ele recomenda que os usuários fiquem atentos a variações sutis nos endereços dos links fornecidos. “Os golpistas costumam usar endereços que se parecem com os oficiais, mas com pequenas alterações, como ‘sedex.consulte.com’ em vez de ‘correios.com.br’.”

Outra dica essencial é evitar clicar diretamente em links suspeitos. “Sempre acesse o site oficial dos Correios para consultar suas encomendas, usando seu CPF ou código de rastreio”, aconselha Brodbeck.

Para o especialista, adotar uma postura de desconfiança é a melhor defesa. “Parta do princípio de que qualquer mensagem não solicitada pode ser uma tentativa de golpe”, afirma.

Além disso, ele destaca a importância de proteger informações pessoais e buscar sempre se manter informado sobre novas fraudes. “A conscientização é fundamental para evitar cair em armadilhas digitais”, conclui.

Cai no golpe, e agora?

Após perceber que foi vítima do golpe dos Correios, o advogado especialista em direito digital Lucas Karam orienta que a primeira medida a ser tomada é entrar em contato imediato com o banco pagador para relatar a fraude, “na tentativa de suspensão de eventual transação ou bloqueio do valor transferido”.

Em seguida, Karam recomenda que a vítima entre em contato com a instituição financeira que recebeu os valores, com o objetivo de solicitar o bloqueio dos recursos para uma possível devolução. Esse passo é fundamental para aumentar as chances de recuperação do dinheiro.

O advogado destaca também a importância de registrar boletim de ocorrência contendo todos os fatos do crime e os dados da transação realizada.

O que diz os Correios

Cientes do golpe aplicado com seu nome e marca, o Correios emitiu um nota alertando seus clientes.

Para se proteger, a empresa recomenda que os usuários utilizem o aplicativo oficial do Correios, que permite o rastreamento seguro de encomendas e o pagamento de tributos de importação, entre outros serviços.

Através do app, os clientes podem verificar diretamente o status de suas entregas, sem depender de mensagens externas que podem ser fraudulentas.

Além disso, é importante que os consumidores fiquem atentos a sinais de mensagens suspeitas. Links que exigem ações imediatas, remetentes desconhecidos ou informações incomuns sobre encomendas são indícios de que algo pode estar errado.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱