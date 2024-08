Mulher é presa com arma de fogo e mais de 200 trouxinhas de drogas na Zona Sul

Uma mulher, de 20 anos, foi presa com uma arma de fogo, munições e mais de 200 trouxinhas de entorpecentes, na sexta-feira (23). A ação policial aconteceu na Zona Sul de Manaus.

Ao todo, foram apreendidos uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 38, duas munições intactas, calibre 38, 207 trouxinhas de maconha e cinco porções de cocaína.

Os policiais militares estavam em patrulhamento, por volta de 15h, na avenida Lourenço da Silva Braga, bairro Educandos, quando visualizaram uma mulher tentando se esconder embaixo de uma ponte, ao notar a presença da equipe policial. Ela foi abordada e detida.

Durante a busca pessoal, os PMs encontraram dentro de uma bolsa o armamento, as munições e as drogas. Além disto, eles constataram por meio do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), que a mulher possuía passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

Ela foi conduzida, juntamente com a materialidade, ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

*Com informações da assessoria