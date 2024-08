Nasa diz que astronautas ‘presos’ no espaço só voltam à Terra em 2025

Agência americana divulgou comunicado sobre o retorno dos dois astronautas que estão há meses no espaço

A Nasa – agência do governo americano responsável por programas de exploração no espaço – informou neste sábado (24), que os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore, que estão há mais de dois meses no espaço, voltarão para casa apenas em fevereiro de 2025.

Esses dois astronautas estão desde junho na Estação Espacial Internacional. Eles deveriam ter voltado em oito dias, mas problemas técnicos na espaçonave Starline, da Boeing, impediram esse retorno.

Dessa maneira, os dois astronautas vão retornar a bordo de uma nave da SpaceX, do bilionário Elon Musk.

Já a Starline deverá retornar sem tripulação humana, sendo controlada de forma automática.

“O retorno não tripulado permite que a Nasa e a Boeing continuem coletando dados de teste na Starliner durante seu próximo voo para casa, ao mesmo tempo em que não aceitam mais riscos do que o necessário para sua tripulação”, escreveu a agência americana em um comunicado publicado na internet.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱