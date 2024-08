Operação da Base Arpão I apreende mais de 30 kg de drogas no AM

No total, as duas investidas geraram mais de R$1,2 milhões em prejuízo ao crime organizado

Cerca de 31 quilos de drogas foram apreendidas durante ação da Base Arpão I, que fica localizada no município de Coari, no interior do Amazonas, neste sábado (24). Durante a ação, um homem de nacionalidade colombiana foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A primeira apreensão ocorreu por volta de 5h, quando os policiais realizaram uma revista nos passageiros e bagagens da embarcação F/B M. Monteiro II oriunda do município de Tabatinga e tinha como destino a capital amazonense.

Os agentes levaram a cadela policial Havana para farejar entre as malas que estavam no convés da embarcação que, sinalizou a possível presença de entorpecentes na bagagem de um passageiro.

Ao abrirem a mala, os policiais encontraram sete tabletes de pasta base de cocaína, pesando um total de 8,4 quilos. O homem de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para delegacia da Base Arpão I.

Já em outra apreensão às 6h30, a embarcação F/B Esmeralda, também oriunda do município de Tabatinga, passou pela revista dos policiais da Base Arpão I. Durante a ação, a cadela Havana sinalizou que no interior de dois sofás que se encontravam no convés principal e estava descrito como encomenda, foram encontrados 18 tabletes de pasta base de cocaína e nove tabletes de maconha do tipo skunk.

No total, os policiais apreenderam 23 quilos de entorpecentes. Todo o material foi encaminhado ao cartório da Base Arpão.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱