‘Não foi traição’, diz Belo sobre relação de Gracyanne com personal 

“Vivíamos uma crise em nosso relacionamento e estávamos muito mais para lá do que para cá”, admitiu Belo no Sabadou com Virgínia

O cantor Belo não considera que a relação entre Gracyanne Barbosa e o personal trainer Gilson de Oliveira foi traição. Em participação no Sabadou com Virgínia, o pagodeiro afirmou que os dois viviam uma crise e estavam “mais pra lá do que para cá”.

“Nós estávamos separados. A gente estava com uma crise no casamento, mas nós ainda estamos casados. A gente tem uma comunhão de bens, com papel assinado”, contou Belo.

Ao ser questionado por Leo Dias sobre como soube do caso de Gracyanne, Belo explicou: “Vamos voltar em um assunto que é importante dizer! Eu acho que ali eu perdoaria, porque não foi uma traição. Nós estávamos vivendo uma crise em nosso relacionamento e estávamos muito mais para lá, do que para cá. Estava muito frio! Estavam acontecendo um monte de coisas”.

Belo também falou sobre a relação com Viviane Araújo e da suposta mágoa que a atriz guarda dele e de Gracyanne. “Eu não sei o que aconteceu. Porque existe essa transição de quando eu saí do meu casamento e comecei a me relacionar com outra pessoa, que não era a Gracyanne. Eu não sei [o motivo da raiva]! No princípio assim, quando a gente se desliga, ainda existe muito amor e um afeto muito grande”, disse.

“É muito difícil você entender, estar e ter outra pessoa. Eu não sei se é ciúmes ou o que foi. Logo depois comecei a me relacionar com outra pessoa, deixei essa pessoa e fiquei com a Gracyanne. Viviane ficou com muito mais raiva”, finalizou Belo.

*Com informações do Metrópoles

