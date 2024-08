Confira as 117 vagas de emprego que serão ofertadas nesta segunda

O Sine Amazonas divulga 117 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (26). Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro emprego ou com experiência na função.

Obrigatório ter curso de Agente de Portaria (AGP) atualizado, Informática Básica.

Residir na região da Zona Leste de Manaus.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

CANDIDATOS DEVEM COMPARECER ÀS 7h30 DO DIA 26/08/2024 (SEGUNDA-FEIRA), NO POSTO DO SINE/AM NA AV. DJALMA BATISTA, N. 1018 – CHAPADA.

01 VAGA: SUQUEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro emprego ou com experiência na função.

Desejável ter cursos na área Atendimento ao cliente, Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro emprego ou com experiência na função.

Desejável ter cursos na área Atendimento ao cliente, Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro emprego ou com experiência na função.

Desejável ter cursos na área Atendimento ao cliente, Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHURRASQUEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro emprego ou com experiência na função.

Desejável ter cursos na área Atendimento ao cliente, Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRO(A)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Primeiro emprego ou com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro emprego ou com experiência na função.

Desejável curso de Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função ou em instalação de unidade de refrigeração e ar condicionados em geral, fixação de unidades internas e externas, manutenção corretiva e preventiva conforme recomendações do fabricante.

Obrigatório ter cursos na área de Elétrica e/ou Refrigeração em geral.

Desejável ter cursos de NR 10, NR 35 e CNH B.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função ou em instalação de unidade de refrigeração e ar condicionados em geral, fixação de unidades internas e externas, manutenção corretiva e preventiva.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE DADOS

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração.

Com experiência na função e em controle de planilhas eletrônicas, conhecimento em análise de informações e dados em grandes volumes, ter boa redação e boa comunicação e domínio do pacote office.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO I

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MEC NICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Técnico em Mecânica ou Manutenção Automotiva.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ALINHADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter curso de Informática Básica e possuir CNH A ou A/B.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

12 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO II – CAT. D

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH D.

Desejável ter cursos na área e/ou Direção Defensiva.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO I – CAT. D

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH D.

Desejável ter cursos na área e/ou Direção Defensiva.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência em Montagens de Móveis.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos na área de Jardinagem, NR-12 e NR-35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE JARDINAGEM

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e noções de Jardinagem.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETROMECÂNICO

Escolaridade: Ensino Técnico completo ou Superior cursando em Engenharia Eletromecânica.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de NR 10 e NR 35.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

06 VAGAS: RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Conhecimento e habilidades em Língua Inglesa.

Desejável ter cursos na área de Recepção, Atendimento ao Cliente e Inglês.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA III

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Residir nas proximidades do Bairro Tarumã.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável residir próximo ao bairro Tarumã.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH A.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: LAVADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função e/ou Lavagem de Motocicletas e Veículos em geral.

Obrigatório ter CNH A.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA III

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

15 VAGAS: TRABALHADOR RURAL – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA LUBRIFICADOR – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Residir no município de Presidente Figueiredo.

Obrigatório ter CNH D.

Desejável ter cursos de MOPP e Direção Defensiva.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e/ou Mecânica Diesel na execução de serviços corretivos mecânicos e em Tratores de Pneus MF.

Residir no município de Presidente Figueiredo.

Obrigatório ter CNH D e Informática Básica.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: LUBRIFICADOR AUTOMOTIVO – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Residir no município de Presidente Figueiredo.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico em Segurança do Trabalho completo.

Com experiência na função.

Residir próximo ao Shopping Manauara.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA IV

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em grelhados.

Obrigatório ter curso de manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: COBRADOR URBANO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro emprego ou com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: FISCAL DE LOJA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental e/ ou Médio completo.

Primeiro Emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR(A) DE CAIXA II – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental e/ ou Médio completo.

Primeiro Emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR(A) DE VENDAS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental e/ ou Médio completo.

Primeiro Emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTOQUISTA III – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental e/ ou Médio completo.

Primeiro Emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱