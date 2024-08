Terreno de motel pega fogo após curto-circuito em fiação, em Manaus

O terreno de um motel pegou fogo na Avenida Torquato Tapajós, próximo à Igreja Batista, na manhã deste domingo (25).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um curto circuito na bomba que abastece o motel provocou faíscas, que atingiram a vegetação no local, propagando o incêndio pelo terreno.

A equipe esteve no local no primeiro momento, onde houve a contenção das chamas, mas, posteriormente, o incêndio iniciou novamente, sendo necessário que a equipe retornasse para fazer o rescaldo da área.

Não há registro de feridos.

