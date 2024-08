Pastor é preso por estuprar mulheres em ‘cura espiritual’

Um pastor de 53 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso e indiciado em Dourados (MS) por abuso sexual de quatro mulheres.

O suspeito exigia estar sozinho com as vítimas em momentos de oração de uma igreja no município. A Polícia Civil concluiu o inquérito na última sexta-feira (23).

Líder religioso teria abusado de quatro mulheres, entre 20 e 40 anos. Todas eram membros da igreja que ele presidia, mostrou a investigação.

As frequentadoras da igreja relataram que o pastor utilizava sua posição de liderança espiritual.

Com isso, dava “selinhos” e tocava nas vítimas, além de convencê-las a manter relações sexuais sob a justificativa de “cura espiritual” ordenada por Deus, que exigiria a troca de “energia vital”.

Denúncias foram feitas no início de agosto. Os relatos coletados pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados indicam que os abusos aconteciam durante momentos de oração, alguns realizados de madrugada em templos ou locais de culto em construção.

Membros da igreja começaram a expressar desconforto com as atitudes invasivas do pastor, no início deste ano, o que levou alguns fiéis a não frequentarem mais o templo. Segundo testemunhas, obreiros da igreja chegaram a pedir ao pastor que parasse de realizar toques durante as orações e evitasse encontros a sós com mulheres, mas as práticas continuaram.

Ele está preso preventivamente desde o dia 15 de agosto. O advogado de defesa afirmou que seu cliente não se manifestaria na fase de inquérito policial, e o pastor não foi interrogado.

