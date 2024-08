Endrick faz gol em sua estreia e Real Madrid vence Valladolid

Em sua estreia com a camisa do Real Madrid, Endrick marcou o terceiro gol da equipe, que venceu o Real Valladolid por 3 x 0, neste domingo (25). Este foi o primeiro triunfo dos comandados de Ancelloti na liga espanhola.

Com estratégia defensiva, o Valladolid começou o jogo com um ferrolho impenetrável, dificultando a vida do time da casa.

O Real Madrid só conseguiu abrir espaços para criar as suas jogadas no segundo tempo, quando Valverde finalmente marcou o primeiro gol da equipe, de falta.

Atrás no placar, o time visitante precisou sair da defesa e tentar atacar, facilitando o caminho para que o Real construísse vantagem no marcador. Já próximo ao final do jogo, o clube Merengue chegou ao segundo gol com Brahim Díaz.

Brilha a estrela

Substituindo Mbappé, Endrick entrou para o jogo nos momentos finais do jogo, aos 86 minutos. Em sua primeira partida oficial pelo Real Madrid, a estrela da jovem promessa brasileira brilhou.

No último lance, ele mandou bomba no canto direito do goleiro adversário, para coroar a estreia e a primeira vitória do Real no campeonato.

*Com informações do Metrópoles

