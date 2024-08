Ensaios gerais do 26º Festival de Cirandas de Manacapuru inicia nesta segunda-feira

Preparação se estende até a quarta-feira (28) com apresentação do que cada grupo mostrará no festival

Inicia nesta segunda-feira (26), no Parque do Ingá, em Manacapuru, interior do Amazonas, os ensaios gerais das cirandas Tradicional, Flor Matizada e Guerreiros Mura. Abertos ao público, os ensaios têm início às 20h, com uma ciranda ensaiando por dia.

Os ensaios gerais servem para que cada agremiação folclórica faça os ajustes finos das apresentações que exibirá durante o 26º Festival de Cirandas de Manacapuru, que acontece entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro no mesmo local onde acontecem os ensaios: o Parque do Ingá.

Desta forma, o público que comparecer aos ensaios, têm a oportunidade de obter um vislumbre do que cada agremiação está preparando para mostrar no festival, no intuito de levar o título de campeã de 2024.

Nesta segunda-feira (26), é a Ciranda Tradicional que realiza seu ensaio técnico geral. Defendendo as cores vermelho, dourado e branco, a Tradicional apresenta este ano o tema “Marangatu: Uma Odisseia Amazônica”.

O tema defende que uma entidade virá em socorro da humanidade, em uma odisseia que reafirmará aquilo que muitos relutam em compreender: que quem nos guarda são os povos originários.

Na terça-feira (27), é a vez da Ciranda Flor Matizada realizar os ajustes finos de sua apresentação utilizando o espaço do Parque do Ingá. Defendendo as cores lilás e branco, as mesmas que compõem as tonalidades da Flor de Manacá, a Flor Matizada defende, em 2024, o tema “O Alvorecer Matizado: Um Voo pela Vida”, mostrando que o espaço cirandeiro é prodigioso em receptividade, acolhimento e fraternidade, onde o cultivo à vida é lei.

Encerrando a série de ensaios gerais, a Ciranda Guerreiros Mura faz seus derradeiros ajustes da temporada na quarta-feira (28).

Nas cores azul, vermelho e branco, a agremiação vai defender o tema “Sob o Véu de Iacy”, que promete uma viagem inesquecível, guiada pelo imaginário caboclo, na qual será apresentada a noite da Floresta Amazônica.

Cultura amazônica

O 26º Festival Folclórico de Manacapuru é realizado pelas agremiações, com operacionalização do Governo do Amazonas.

Os espetáculos oficiais iniciam às 21h30, e cada noite é dedicada a uma agremiação. A Tradicional abre o festival na sexta-feira (30); na noite seguinte, sábado (31), é a vez da Flor Matizada e, na terceira e última noite (01), a Guerreiros Mura encerra o festival.

*Com informações da assessoria

