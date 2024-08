Homem com síndrome de Down é torturado até a morte pelo próprio pai

Um pai foi preso por torturar continuamente o filho adotivo de 39 anos, portador de síndrome de down, em Belém, no Pará. O jovem morreu no início de agosto devido às lesões sofridas, indicou a autópsia.

Segundo a polícia, as sessões de tortura eram constantes, principalmente depois que a mãe da vítima, esposa do agressor, morreu. Os episódios de violência incluíam golpes com vergalhão no rosto, na cabeça, no tórax e extração de dentes da do jovem. A agressão foi denunciada por familiares do jovem.

A vítima deu entrada no Pronto-Socorro após ter sido agredido pelo pai, três dias antes de morrer. O resultado da autópsia, que verificou a causa da morte, foi confirmado pelo delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

“As lesões sofridas pelo jovem eram compatíveis com tortura e maus-tratos contínuos, que resultaram em sua morte. A gravidade das lesões descritas, confirmaram os relatos de violência física perpetrada pelo pai adotivo”, afirmou Resende.

O homem foi preso na quinta-feira (22), na residência onde as agressões aconteciam, no bairro do Telégrafo, em Belém.

“Na maioria das vezes, as vítimas são agredidas dentro da própria casa por pessoas que deveriam prestar apoio e atenção a elas, especialmente se são vulneráveis”, explicou o delegado Guilherme Gonçalves.

*Com informações do Extra

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱