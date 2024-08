Fortaleza vence Corinthians e vira líder no Brasileirão

No Castelão lotado, Yago Pikachu marcou o gol da vitória

O Fortaleza assumiu a liderança do Brasileirão, neste domingo (25), ao vencer o Corinthians por 1 a 0, na Arena Castelão, pela 24ª rodada.

O gol da vitória foi marcado por Yago Pikachu, aos 33 minutos do segundo tempo, após o Corinthians desperdiçar boas chances com Yuri Alberto, que voltava de lesão.

O resultado é ruim para o Corinthians, que precisava de uma vitória para deixar a zona de rebaixamento. Agora, o Timão vai terminar a rodada no Z4, na 18ª posição, com 22 pontos.

O Leão, por sua vez, chegou a 48 pontos e assumiu a liderança graças ao empate em 0 a 0 entre Bahia e Botafogo (47), que começou a rodada na primeira posição. O time cearense, invicto há 12 jogos, venceu as últimas 13 partidas como mandante.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Fortaleza encara o próprio Botafogo, em duelo direto pela liderança. A partida será no sábado (31), às 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Já o Corinthians, que chegou a seis partidas sem vencer no Brasileirão, vai receber o Flamengo pela 24ª rodada. A partida será no domingo (1), às 16h, na Neo Química Arena.

Antes, quinta-feira (29), o Timão visita o Juventude no Alfredo Jaconi pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

