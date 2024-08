Facada no peito causou a morte de biomédico em Manaus, aponta laudo

O biomédico Arthur Fagner da Silva, de 33 anos, foi morto com uma facada no peito, conforme o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). O golpe atingiu os pulmões e vasos sanguíneos próximos ao coração.

Arthur estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (19) e seu corpo foi encontrado na terça-feira (20), no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Uma testemunha relatou que Arthur estava em uma casa de shows com um homem desconhecido e que ambos saíram do local na moto da vítima. A moto foi encontrada com Vinicius Heiringer dos Santos, de 23 anos, que alegou não saber o paradeiro de Arthur.

Vinicius é o principal suspeito do crime e está foragido. A foto dele foi divulgada no sábado (24) pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

