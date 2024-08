Além do idoso, a polícia prendeu um padrasto suspeito de estuprar as enteadas, de 4 e 7 anos.

Dois homens, de 24 e 64 anos, suspeitos de estupro de vulnerável, foram presos no Careiro da Várzea, no interior do Amazonas.

As vítimas são duas crianças de 4 e 7 anos, enteadas do homem de 24 anos, e uma adolescente de 13 anos, filha do indivíduo de 64 anos.

As denúncias foram feitas pelas escolas das vítimas. Além de sofrerem violência sexual, as crianças também eram agredidas pelo padrasto para que não revelassem os abusos.

Os suspeitos foram capturados pela Polícia Civil, por meio da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea.

