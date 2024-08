Horário de votação será diferente em 11 cidades do AM; veja lista

Municípios iniciarão a votação às 6h e encerrarão às 16h, uma diferença de duas horas em relação ao horário oficial seguido no restante do país

Devido à diferença com o horário oficial de Brasília, onze municípios do Amazonas terão um horário de votação diferenciado.

As cidades iniciarão a votação às 6h e encerrarão às 16h, uma diferença de duas horas em relação ao horário oficial seguido no restante do país, conforme o Art. 231 da Resolução TSE nº 23.736/2024.

Os municípios com horário de votação diferenciado são:

Amaturá (22ª ZE)

Atalaia do Norte (42ª ZE)

Benjamin Constant (20ª ZE)

Eirunepé (11ª ZE)

Envira (46ª ZE)

Guajará (45ª ZE)

Ipixuna (45ª ZE)

Itamarati (69ª ZE)

Tabatinga (36ª ZE)

São Paulo de Olivença (22ª ZE)

Jutaí (41ª ZE)

