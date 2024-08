Reataram? Yuri Lima chama Iza de ‘amor’ em ligação feita dentro de loja

Funcionário viu quando o ex-jogador do Mirassol FC conversou por videochamada com a cantora

Um funcionário que trabalha em uma loja de calçados no BarraShopping, Rio de Janeiro, observou a presença de Yuri Lima na última sexta-feira (23), numa ligação por videochamada com Iza. As informações são do Portal Léo Dias.

No relato, o rapaz contou que o ex-jogador do Mirassol FC chegou a chamá-la de “amor” antes de encerrar a ligação. O assunto foi debatido no Fofocalizando desta segunda (26).

Traição

A cantora IZA divulgou um vídeo no início de julho que chocou os fãs da cantora. Grávida, ela anunciou a separação do jogador Yuri Lima.

A traição foi descoberta por Leo Dias, que fez questão de enviar prints comprovando a infidelidade do jogador para a assessoria da cantora. A equipe de IZA optou por mostrar as provas para ela. “Leo Dias ligou e enviou mensagens para Yuri Lima antes mesmo de entrar em contato com a equipe de Iza. O mesmo ignorou as tentativas de contato e resolveu não se pronunciar“, diz nota no Portal Leo Dias.

Após analisar as imagens, IZA divulgou um vídeo em sua página no Instagram contando toda a história.

*Com informações do Portal Léo Dias

