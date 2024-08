Bombeiros combatem mais de 10 mil focos de incêndio no Amazonas

O trabalho foi intensificado com o envio de viaturas e militares para o sul do estado e Região Metropolitana

As operações Aceiro e Céu Limpo já combateram cerca de 10.451 focos de incêndio no estado nos últimos três meses. A coordenação do combate aos incêndios é realizada pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), e as ações foram intensificadas nesta segunda-feira (26) com o envio adicional de viaturas e militares para o sul do estado e para a Região Metropolitana de Manaus.

Das 10.451 ocorrências enfrentadas, 9.583 foram tratadas pela Operação Aceiro, que cobre municípios do sul do Amazonas e da Região Metropolitana de Manaus. Em Manaus, a Operação Céu Limpo já lidou com 868 focos de incêndio.

A Sala de Situação do Corpo de Bombeiros conta com uma equipe técnica especializada que realiza o mapeamento em tempo real dos focos de calor usando painéis tecnológicos. Após a detecção, equipes de bombeiros são enviadas para verificar e combater as chamas.

Com o reforço de 200 bombeiros nesta segunda-feira (26/08), a operação agora conta com um total de 600 agentes, incluindo bombeiros, brigadistas e membros da Força Nacional, atuando nas áreas críticas.

“Foi determinado o reforço com mais de 200 bombeiros militares devido à necessidade urgente. Apenas neste final de semana, em Manaus, registramos 24 focos de incêndio e utilizamos 120 mil litros de água no combate. Estamos intensificando os esforços para enfrentar esses incêndios ilegais de forma eficaz,” declarou o subcomandante do CBMAM, Coronel Reinaldo Menezes.

As operações Aceiro e Céu Limpo fazem parte da Força-Tarefa Tamoiotatá 4, que visa reprimir crimes ambientais. Em menos de quatro meses, os órgãos envolvidos na operação aplicaram aproximadamente R$ 92 milhões em multas relacionadas a crimes ambientais no sul do Amazonas.

