Manaus novamente fica encoberta por fumaça e qualidade do ar péssima

Nesta terça-feira (27), Manaus está novamente encoberta por uma espessa camada de fumaça, resultando em uma qualidade do ar extremamente prejudicial. Esse fenômeno, que tem sido uma preocupação constante na região, está afetando a vida dos moradores e a saúde pública.

Segundo o aplicativo Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), a qualidade do ar foi classificada como péssima na maioria dos bairros da cidade. A densa nuvem de fumaça é atribuída a incêndios florestais nas áreas vizinhas e a outras fontes de poluição.

As autoridades de saúde e meio ambiente emitiram alertas para a população, recomendando a redução das atividades ao ar livre sempre que possível. Também é aconselhável o uso de máscaras de proteção e a manutenção de ambientes internos bem ventilados para minimizar a exposição aos poluentes.

Crise Ambiental

O Amazonas enfrenta uma crise ambiental crítica, resultado da combinação de seca dos rios e queimadas. De acordo com dados divulgados pelo governo estadual em agosto, a seca já afeta cerca de 290 mil pessoas. As cidades enfrentam dificuldades para receber insumos, há um aumento nos preços dos produtos e comunidades indígenas e ribeirinhas correm o risco de isolamento.

Além disso, as queimadas estão atingindo recordes no estado, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No sábado (24), foram registrados 7 mil focos de incêndio apenas neste mês, superando o número registrado em agosto de 2023.

As previsões do governo estadual indicam que o Amazonas pode enfrentar uma seca intensa neste ano, semelhante ou até mais severa do que a de 2023, a mais grave já registrada no estado. Atualmente, 20 dos 62 municípios estão em situação de emergência.

