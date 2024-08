Manaus Passo a Paço 2024 divulga line-up oficial; confira

A Prefeitura de Manaus divulgou oficialmente, nesta terça-feira (27), a programação completa dos artistas que irão se apresentar no #SouManaus Passo-a-Paço 2024, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centro Histórico de Manaus.

Confira a line-up:

Dia 5

Palco Malcher:

Luísa Sonza

Luan Santana

João Gomes

Palco Alfândega:

Matuê

Pitty

Capital Inicial

Dia 6:

Palco Malcher

Pixote

MC Don Juan

Manu Batidão

Palco Alfândega

Maneva

Lorena Simpson

Dia 7

Palco Malcher

Titãs

Chitãozinho & Xororó

Wesley Safadão

Palco Alfândega

Patati e Patatá

Som Louvor

Aline Barros

Pe. Antônio Maria

O primeiro lote do evento já foi esgotado. O 2º lote abre no dia 28, às 19h. O 3º lote estará disponível no dia 29, às 19h. O 4º lote estará disponível no dia 30, às 19h.

Para mais informações, acesse o site: https://eventos.manaus.br/

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱