VÍDEO: cabeça humana é encontrada dentro de saco de lixo no Educandos, em Manaus

Ontem, no mesmo local, foi encontrado um corpo decapitado

Uma cabeça humana foi encontrada dentro de um saco de lixo no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (27).

A cabeça foi encontrada por moradores da área no igarapé do mestre Chico, mesmo local onde ontem foi encontrado um corpo decapitado.

Na tarde de segunda (26), o corpo de um homem identificado até o momento como Felipe Sodré de Lima Rodrigues, de 20 anos, foi encontrado dentro de um igarapé no beco Ajuricaba. Informações preliminares apontam que o jovem estava desaparecido desde a noite de domingo (25).

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do resto mortal e irá indicar se, de fato, a cabeça pertence à vítima encontrada ontem, no mesmo local. O caso é acompanhado pela Polícia Civil do Amazonas.

