Serasa disponibiliza mais de 3 milhões de dívidas para negociação por até R$ 100 no Amazonas

No Amazonas, a Serasa disponibiliza mais de 2,5 milhões de ofertas por até R$ 100 e mais de 1,1 milhão de dívidas com oportunidade de quitação por R$ 50.

Todas as negociações com empresas de varejo, telefonia, bancos, universidades, cartões de crédito e de outros segmentos da economia podem ser efetivados pelos canais digitais da Serasa – aplicativo ou site.

A ação especial oferece descontos de até 90% e justamente por isso as dívidas podem ser quitadas por até R$ 100.

“São débitos originais que chegaram a R$ 5 mil ou até R$ 10 mil e que agora podem ser liquidados por um valor acessível”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.

Cai valor da dívida dos brasileiros

Apesar de o volume de inadimplência afetar mais de 70 milhões de consumidores, alguns indicadores revelam a disposição do brasileiro de organizar suas contas.

Em julho, o valor total das dívidas dos brasileiros teve uma leve redução de 1,7%, o equivalente a R$7 bilhões a menos (R$ 390,5 bilhões).

Embora ainda alto, o ticket médio dos débitos, por consumidor, também caiu 1,99%, recuando para R$ 5.373,46.

Como consultar as ofertas e conferir as condições disponíveis? Confira o passo a passo para negociar:

1º Passo – Baixe o aplicativo da Serasa:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro.

Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver detalhes”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado.

Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” em cada uma delas.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp.

Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

