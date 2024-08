Cigás faz simulação de emergência para aprimorar procedimentos de segurança em Manaus

Concessionária dos serviços públicos de distribuição e comercialização de gás natural (GN), a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) realiza, nesta quarta-feira (28), das 9h às 11h, na avenida Autaz Mirim, Distrito Industrial 1, nova edição do Simulado de Emergência Externo de Gás Natural.

De acordo com a empresa, o exercício simulado da Companhia tem por objetivo aprimorar os procedimentos de emergência operacionais de segurança da rede de distribuição de gás natural (RDGN), por meio da avaliação da eficiência no atendimento de uma situação real, bem como a interação com órgãos no pronto atendimento a emergências.

O treinamento será baseado em uma situação hipotética de dano à rede de distribuição por ações de terceiros, sem a devida autorização, que acarretará o acionamento da equipe da Cigás e de órgãos parceiros que atuarão de maneira integrada.

Para a realização do exercício, a Cigás conta com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), Polícia Militar, Defesa Civil estadual, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam). Participam como convidados o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e a Águas de Manaus.

