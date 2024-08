Candidatos a prefeito disputam para conquistar os “fiéis” de Manaus

Os candidatos à Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante), Roberto Cidade (UB) e Alberto Neto (PL), tentam conquistar os votos dos fiéis nas eleições municipais de 2024.

Por conta do tamanho, esse grupo pode ser decisivo nas eleições. Um estudo realizado pelo demógrafo José Eustáquio Alves, em 2017, apontou que Manaus conta com 741,8 mil evangélicos.

Considerando que Manaus tem 2.063.547 habitantes, conforme dados do Censo 2022, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a quantidade de evangélicos em Manaus já representa aproximadamente 35,95% da população.

De olho nessa fatia expressiva de eleitores, os três candidatos tentam ligar a própria imagem aos cristãos como, por exemplo, indo à Macha para Jesus em Manaus, onde estiveram presentes no mês de agosto.

Para conquistar votos, a religião pode ser um grande cabo eleitoral para os candidatos à Prefeitura de Manaus, analisa o cientista político, Helson Ribeiro.

“Eu diria que a crença das pessoas sempre foi um grande cabo eleitoral, desde muito tempo. Mas, de um tempo para cá, vemos que tem até uma bancada evangélica. Manaus não está fora dessa realidade, que é nacional e é evidente que nas eleições deste ano, de outubro, estará presente também”, avalia.

Os fieis já têm força política para decidir por determinados candidatos no Estado, sendo evangélicos, católicos ou de outras religiões.

Conforme dados do IBGE, o Amazonas tem mais estabelecimentos religiosos do que o total somado de instituições de ensino e unidades de saúde.

Fiéis estão com David

Na última pesquisa eleitoral divulgada, na segunda-feira (26), pela Quaest, mostra que o atual prefeito David Almeida é o candidato favorito dos religiosos.

Entre os católicos David Almeida assume a liderança com 37% das intenções, seguido por Amom Mandel (Cidadania) que tem 16%. Considerando a margem de erro de 6% para mais ou para menos.

Em terceiro esta Roberto Cidade (UB) com 15%, Alberto Neto (PL) com 12%, Marcelo Ramos (PT) 8% e os dois últimos colocados estão Wilker Barreto (Mobiliza) e Gilberto Vasconcelos (PSTU) com 1%.

Entre os evangélicos o cenário muda para o segundo lugar. David Almeida lidera com 36%, mas o segundo lugar é de Alberto Neto com 17% das intenções. Considerando a margem de erro de 5% para mais ou para menos.

Em terceiro esta Roberto Cidade (UB) com 16%, seguido por Amom Mandel com 15%, Marcelo Ramos com 6% e finalizando novamente com Wilker Barreto e Gilberto Vasconcelos com 2% e 0%, respectivamente.

Aqueles que não tem religião ou se enquadram em outras também tem David Almeida como candidato favortio. David está com a maior porcentagem de intenções com 40%. Considerando a margem de erro de 6% para mais ou para menos.

Em segundo lugar Amom com 22%, seguido por Roberto Cidade que está com 13%.

Marcelo Ramos sobre no ranking com 7% das intenções, seguido por Alberto Neto com 6% e finalizando com Wilker Barreto com 3%. Gilberto Vasconcelos não pontuou nesse parâmetro

A Quaest, contratada pela Rede Amazônica, realizou 900 entrevistas com eleitores de Manaus de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 25 de agosto.

A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número AM-09882/2024.

Pesquisa eleitoral Quaest – Foto: Divulgação



Igreja no processo eleitoral

O sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Luiz Antônio Nascimento, acredita que a igreja até poderia auxiliar no processo eleitoral, no sentido de pensar no desenvolvimento da cidade e votar conscientemente. Na opinião dele, o perigo ocorre quando a imposição ultrapassa a liberdade de escolha do fiel.

“A igreja católica, em todo período eleitoral, costuma abrir debates, discutir sobre a importância do voto ético, denunciar a corrupção nos processos eleitorais, ou seja, orientar os fiéis nas escolhas. Agora nortear, noticiar, indicar e determinar que os fiéis devam votar somente num candidato. Isso é eticamente reprovável, repugnante, porque a igreja tira das pessoas uma conquista da sociedade que é o voto democrático”, ressaltou.

Apoiadores

A Igreja Quadrangular do Amazonas, confirmou o apoio da liderança ao projeto de reeleição do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante). O apoio foi anunciado, na quinta-feira (22), por meio de comunicado oficial do presidente da igreja no Amazonas, missionário Manoel Martins.

“Nós, de toda a família Quadrangular, comungamos dos mesmos princípios e valores do David Almeida. Por sua fé, conduta e postura pública, pelo eficiente trabalho por Manaus e por sua garra e determinação em ser e fazer o melhor. Portanto, Avante e sem parar. Por Deus, por Manaus e por todos nós”, escreveu o missionário.

Roberto Cidade e David Almeida dividem o apoio da igreja evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (IEADAM).

O líder da igreja evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, pastor Jonatas Câmara, contrariou o irmão, o deputado federal Silas Câmara (Republicanos), e declarou apoio à reeleição de David Almeida.

O anúncio do líder ocorreu após o deputado federal Silas Câmara, que preside o partido Republicanos no Amazonas, anunciar que caminhará com o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), que disputa o cargo com as bençãos do governador Wilson Lima.

Em abril, o deputado federal Alberto Neto (PL) recebeu o apoio do presidente das igrejas Ministério Internacional da Restauração (MIR), apóstolo Renê Terra Nova, durante um culto religioso na capital amazonense.

