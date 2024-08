Condenado é preso após estuprar a própria filha em Manaus

Um homem de 51 anos foi preso nesta terça-feira (27), por estupro de vulnerável contra a própria filha. O crime ocorreu quando a vítima tinha 13 anos, em datas incertas em julho de 2021, em Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 11º DIP, os abusos aconteceram na residência do autor, após a separação dos genitores da vítima.

“Em depoimento, a vítima contou que, após a separação dos seus pais, passou a residir na casa do autor e foi quando ele começou a praticar o crime contra ela. A vítima contou a sua mãe sobre o que acontecia e, juntas, elas denunciaram o indivíduo”, disse o delegado.

Segundo o delegado, a Justiça decidiu pela condenação do infrator e ele foi preso no bairro Coroado, zona leste, nesta terça-feira.

O homem foi condenado a uma pena de 14 anos de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

