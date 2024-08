SPA São Raimundo pede ajuda para localizar familiares de paciente internado

O Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo pede ajuda para localizar os familiares de um paciente que está internado na unidade.

O paciente identificado como Paulo Jorge Oliveira da Silva, de 38 anos, deu entrada no hospital na última terça-feira (20), conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele informou que possui uma irmã chamada Melry Lu da Silva Oliveira, que reside na Colônia Terra Nova II, Zona Norte de Manaus.

A unidade pede, a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato pelo número de telefone (92) 3672-3250 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na Praça Ismael Benígno, no bairro São Raimundo, zona oeste.

*Com informações da assessoria

