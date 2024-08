Casal e recém-nascido morrem durante incêndio em apartamento

Um casal e um bebê de 2 meses morreram, nesta terça-feira (27), após se jogarem de um apartamento que pegava fogo, no sétimo andar de um residencial em Valparaíso (GO).

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) recebeu um chamado para a ocorrência por volta das 11h desta terça-feira (27). No entanto, a situação se agravou rapidamente, segundo a corporação.

A tragédia aconteceu no Bloco E do Condomínio Parque das Árvores, no bairro Parque Rio Branco. A corporação do Distrito Federal também atuou no atendimento às vítimas e detalhou que, além da família que pulou do apartamento, um cachorro morreu.

Apesar de moradores apresentarem diversas versões quanto às causas do incêndio, o CBMGO destacou que a causa do incêndio só poderá ser determinada após perícia técnica detalhada no edifício.

O prédio teve de ser esvaziado devido a riscos estruturais, e a corporação goiana acionou as autoridades do município para oferecer suporte aos moradores que ficaram desabrigados.

*Com informações do Metrópoles

