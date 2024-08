Ufam decreta atividades remotas devido à fumaça que cobre Manaus

A reitoria da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) autorizou, de forma excepcional, a realização remota das atividades acadêmicas e administrativas a partir desta quarta-feira (28) até o próximo sábado (31) devido às condições climáticas adversas que afetam a qualidade do ar.

A medida foi formalizada por meio de uma portaria assinada pelo reitor Sylvio Pulga.

Manaus tem enfrentado uma densa camada de fumaça desde o início da semana, prejudicando a qualidade do ar. De acordo com o monitoramento do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), a qualidade do ar é classificada como “péssima” e “muito ruim” em vários pontos da cidade.

Nesta quarta-feira, no bairro Coroado, onde está localizado o campus da Ufam, a qualidade do ar foi considerada “ruim”.

A população está experimentando os efeitos nocivos da fumaça, como dor de garganta, irritação nos olhos, problemas respiratórios e dores de cabeça. É recomendado se manter hidratado, evitar a exposição à fumaça em áreas abertas e, para pessoas mais sensíveis, o uso de máscaras que filtram partículas finas do ar.

A fumaça é oriunda dos focos de queimadas na região amazônica, intensificados pela estação seca. Especialistas alertam que, além dos danos ambientais, a fumaça pode causar problemas respiratórios, especialmente em pessoas com condições pré-existentes e em crianças.

