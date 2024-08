Técnico de TV a cabo tenta estuprar adolescente durante manutenção em casa no AM

Um homem de 32 anos foi preso, na terça-feira (27), por tentativa de estupro contra uma adolescente de 14 anos. A prisão ocorreu no município de Borba, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Jorge Arcanjo, o suspeito era técnico de uma empresa de canais de televisão e teria sido contratado para realizar uma manutenção na casa da vítima, quando o delito ocorreu, no bairro São Sebastião, no município.

“Quando o autor ficou a sós com a adolescente, filha da contratante, ele tentou estuprá-la em seu próprio quarto, pressionando seus braços e tentando beijá-la à força. A vítima tentou gritar dizendo que não queria, e após algumas tentativas, o homem desistiu e foi embora”, disse o delegado.

Segundo o delegado, depois da denúncia, foi representada pela prisão preventiva do indivíduo e a ordem judicial foi cumprida na terça-feira.

O homem responderá por tentativa de estupro e se encontra à disposição do Poder Judiciário.

